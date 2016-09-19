舞蹈協會幸福快閃高鐵台南站 驚喜連連

台南市休閒舞蹈藝術文化推廣協會，特別安排舞團在高鐵台南站大廳為旅客帶來現代芭蕾舞蹈快閃演出。（黃文博攝）

台南市休閒舞蹈藝術文化推廣協會特別安排6名舞者，在高鐵台南站大廳快閃演出。（黃文博攝）

中秋連續假期，高鐵台南站湧入大批返鄉和觀光旅客，長期致力推廣舞蹈活動的台南市休閒舞蹈藝術文化推廣協會，掌握表演機會，特別安排舞團，在車站大廳為熙來攘往的旅客帶來現代芭蕾舞蹈快閃演出，風靡全場。

參與快閃表演的3位女生黎霏、吳婷婷、楊子潔，因為熱愛跳舞，常利用空檔一起練舞，認為不但工作得以舒壓，且展現肢體的力與美，讓她們更加美麗有自信，3人為了推廣藝術文化融入在地生活的重要性，始創立台南市休閒舞蹈藝術文化推廣協會。

協會監事楊子潔表示，為了讓因忙碌生活而奔波的人在看到表演時停下腳步，使身心獲得短暫的充電，因此每年定期都會舉辦街頭快閃活動，18日特別申請到高鐵台南站演出。

這次的快閃作品，參與的表演者，皆為平時致力於學校表演藝術教學以及街頭藝人和舞蹈表演之各方專業才人，使作品呈現更加豐富，他們非常感謝高鐵公司台南站，提供這樣好的活動場地，讓參與的舞者與旅客分享舞蹈的喜悅。

高鐵台南站長古李安表示，台灣高鐵公司持續透過多元且豐富的展演活動，將表演藝術與文化活動帶入高鐵車站，營造車站成為一處值得旅客駐足觀賞的藝文空間，讓搭高鐵的同時，也能欣賞一場豐富的藝文饗宴。

(中時)