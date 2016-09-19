8親戚都任公職？越南官員：我曾反對
《越南青年報》18日報導，17日社交媒體有傳言，越南北部河江省黨委書記趙才榮（Trieu Tai Vinh）有8名親屬在省政府不同機關中占據要職，趙才榮向該報證實網傳消息屬實，但表示這些人的晉升「符合正當程序」，沒有違規。
社交媒體流傳，趙才榮8名親屬被提拔到政府要職，包括妻子、4個兄弟姊妹、姐夫、2個堂親，網上消息還列出了他們各自的職位。
趙才榮向《越南青年報》證實，這8名官員的確是他的親屬，但他表示人們應「看到事情的本質」，即官員在工作中是否勝任，而非「表面現象」，或者他們身處什麼職位。
趙才榮說，中央監察委員會（central inspection committee）今年5月已做調查並得出結論，這些任用遵守正式程序，「我不但沒有偏袒親屬，還曾向黨的常務委員會數次反對任命他們出任政府職務。」
(旺報)
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