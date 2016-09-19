媽媽不在了 無尾熊寶寶抱娃娃走出傷痛

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澳洲1隻無尾熊孤兒最近失去母親後，透過擁抱毛茸茸的無尾熊玩具獲得慰藉，並從失去母親的創傷中復原。

法新社與「澳洲地理」（Australian Geographic）報導，無尾熊夏恩（Shayne）僅9個月大，牠的母親最近在澳洲昆士蘭省（Queensland）遭車輛撞擊死亡，當時夏恩就在母親的背上。

救援人員到場後發現，夏恩受到衝擊後摔到20公尺遠的路上，還被烏鴉追逐。

事後夏恩被送往澳洲動物園野生動物醫院（Australia Zoo Wildlife Hospital），醫生說，牠在無尾熊玩具幫助下克服可怕的折磨，並學習獨立。

醫院院長布斯（Rosie Booth）今天說：「夏恩在意外中沒有受傷，只是正試著走出失去母親的傷痛，及學習所需且重要的生命課程，以成為獨立的野生無尾熊。」

待在院中的夏恩裹在粉紅色的毛毯裡，圓圓的黑鼻子與毛茸茸耳朵露了出來，趴在無尾熊玩具的背上，彷彿自己抱著母親。

在澳洲，深受喜愛的無尾熊近數十年來所受威脅俱增，這些威脅尤其來自棲息地消失、疾病、犬隻攻擊與灌木林大火。

澳洲動物園野生動物醫院每月平均治療70至80隻無尾熊。（譯者：中央社周莉芳）1050919

(中央社)