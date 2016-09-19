民進黨：支持兩岸城市正向互動

我要評比

泛藍8縣市首長赴陸招攬觀光，中國國民黨今天要綠營不用眼紅、見不得別人好；民主進步黨回應表示，民進黨支持兩岸城市的正向互動，兩岸關係不應拿來政治操作，甚至製造對立。

國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天舉行記者會表示，泛藍8名縣市首長登陸拚經濟，所提3項主張有哪一項賣台、傷害國家主權與尊嚴？提醒蔡政府不要見不得別人好；文傳會副主委唐德明說，人民對政府經濟表現不滿，8縣市首長為縣民找出路，綠營不用眼紅或酸言酸語。

民進黨發言人黃適卓稍晚呼籲國民黨文傳會應該做點正事，持續胡亂的指控與批評，用噴口水來刷存在感，對國民黨自身的黨務改革沒有幫助。

黃適卓表示，民進黨的立場與態度很清楚，支持兩岸城市的正向互動，包括觀光、文化、經貿與社會等各層次往來；只要有助於增進兩岸雙方互相了解，都願務實開放地推動兩岸之間各項交流。

黃適卓表示，兩岸關係不應拿來政治操作，甚至製造對立；民進黨呼籲國共兩黨，勿以政治因素干擾兩岸人民的正常互動交往，這將不利於兩岸關係的長遠發展。1050919

(中央社)