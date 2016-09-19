國軍到校盥洗遭辱罵 教官道歉
金門官兵忙著救災，卻遭同是國軍出身的學校教官言語辱罵，民眾為阿兵哥叫屈。當事人顏姓教官今天透過媒體表示，由於未能控制情緒導致出言不當，向弟兄官兵致歉。
颱風莫蘭蒂15日凌晨以摧枯拉朽之勢，一夜之間吹倒金門7成的林區林木、行道路和綠籬，金門滿目瘡痍。災後，國軍兵分多路、日以繼夜救災，深受民眾好評。
但國軍官兵忙於救災，卻忘了因營區缺水斷電，自己也成了災民；各飯店旅館飯店和各級校主動提供官兵沐浴盥洗，展現金門「軍愛民、民敬軍」的美好傳統。
不過，縣議員陳玉珍接獲民眾陳情表示，某單位官兵16日到金門高職要求沐浴；但值班的顏姓教官表示未獲通報而拒絕，並請官兵與長官聯繫；由於官兵連繫不上長官而自行離去。
隔天，其他單位的國軍弟兄為金門高職清理環境，這位顏姓教官突然當著所有官兵和師生面前脫口而出「死國軍，爛國軍」等不雅言語。
陳玉珍今天帶著爆料民眾到金門高職，為國軍討公道。顏姓教官坦承，連日處理國軍弟兄到校盥洗和相關事宜，自己忙到也無暇梳洗，可能因此心情欠佳，與國軍弟兄應對不當，當下處置也不佳，「向弟兄深深道歉」。
金門高職校長劉湘金表示，學校絕對非常支持國軍，災後國軍出動兵力幫助各學校和各個村莊，大家和國軍關係非常好，遺憾顏姓教官個人的言行和處置不當，校方會召開人評會討論處理；她也希望教官有反省能力，以後改進。1050919
(中央社)
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