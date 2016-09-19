澳財團拿下墨爾本港 傳陸資隱身其中
澳洲1個帶有陸資色彩的財團，今天以97億澳元（約新台幣2332億元），拿下澳洲最大貨櫃港墨爾本港的50年租賃權。這也是澳洲政府最新的海運資產民營化。
澳洲第2大躉售基金管理公司，昆士蘭投資公司（Queensland Investment Corporation）和跨國公司－全球基礎建設夥伴公司（Global Infrasturcture Partners，GIP）等組成的財團，拿下墨爾本港租賃權。墨爾本港每年入港船隻超過3000艘。
澳洲報紙披露，GIP代表中國大陸主權財富基金中投海外，中投海外實際取得墨爾本港20%股權。
接近這個財團的消息人士告訴法新社，GIP代表中投海外，但未透露投資的規模。
大陸嵐橋集團取得澳洲達爾文港99年租賃權，引發疑慮後，澳洲政府今年3月對國內重大基礎建設，售予私人外資祭出更嚴格的規定。（譯者：中央社劉淑琴）1050919
(中央社)
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