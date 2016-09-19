內政政策小組 集遊法公投法列優先法案
民進黨立法院黨團內政政策小組今召開會議，會中內政部提出本會期優先法案，包括住宅法、集會遊行法及公民投票法等；行政院大陸委員會則將推動兩岸訂定協議監督條例草案立法。
民進黨團內政政策小組中午在立法院開會，並邀請內政部長葉俊榮、行政院大陸委員會主任委員張小月出席，報告本會期優先法案與106年度預算編列情形。
內政部書面報告指出，依行政立法政策協調會報所達成共識，本會期優先法案有住宅法修正草案、住宅租賃條例草案、集會遊行法修正草案，以及公民投票法修正草案等4案，但住宅租賃條例草案因租稅稅制及法規規範對象，仍需相關機關協商釐清，因此暫不列入。
陸委會書面報告則指出，本會期優先法案為民進黨團版兩岸訂定協議監督條例草案，行政部門仍主張積極推動立法，民調也顯示有8成以上民眾希望早日完成立法，同時也是履行總統蔡英文對外界的承諾。
內政政策小組召集人、民進黨立委李俊俋下午受訪時表示，葉俊榮在會中提到，集遊法及公投法上會期已經討論差不多，希望這會期能完成三讀；而現行的人民團體法將政黨、公會、職業團體併在一起，未來將朝分流的方向，葉俊榮認為，對人團法限制不用那麼多，這會期將優先完成政黨法立法。
李俊俋也說，行政院仍將兩岸協議監督條例列為優先法案，他盼能發揮國會監督的機制，而不是「不監督、不協議」的條例；另外陸委會也要隨時面對議題，適時調整法案，例如國立故宮博物前院長馮明珠出任北京故宮顧問所引發的爭議等，將不針對個人，而是就法規的缺漏要補齊。1050919
(中央社)
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