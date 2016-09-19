澎離島災損嚴重 縣長允諾補助早日重建
颱風莫蘭蒂過境，除了農漁業受外，澎湖1市5鄉都造成災情，澎湖縣長陳光復今天分赴2、3級離島等視察災情，要求各鄉市儘速提報，縣府將會從寬從速處理來補助，協助鄉親早日重建家園。
陳光復今天一早搭船前往望安、七美、花嶼、西嶼坪和將軍等2、3級離島巡視災情，對於碼頭堤岸、進港標示燈損壞，宿舍柱面受損、水塔摧毀，公有建物、跑道受損，火龍果休閒園區等等，當場瓔求各單位儘速提報，縣府會給予補助來改善。
陳光復在視察災情同時，也一一致贈加菜金給受災的學校，以及警消、海巡等單位，感謝在風災期間的守護與協助災損復原的辛勞，表達慰問。1050919
(中央社)
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