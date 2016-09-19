高雄西子灣漁船擱淺 海域岸際完成除污

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莫蘭蒂颱風造成漁船擱淺西子灣，台灣港務公司經連日清除海域及岸際油污今天大功告成，恢復西子灣原貌；仍擱淺現場的兩艘漁船後續船體移除作業也將接續展開。

港務公司說，15日起投入漁船擱淺善後迄今，共投入近350人次的清潔人力，今天完成環境復原工作，清除岸際、消波塊及礁石間油漬外，也一併協助清除原本堆積於消波塊間的廢棄物及垃圾，部分垃圾長期夾在消波塊內無法清除，由於非本事件造成，後續將交由堤防維管單位處理。

港務公司表示，後續將進行「順天606號」及「永興發168號」船體移除作業，為確保作業安全，港務公司要求這兩艘漁船須進行船體逐艙的殘油確認工作，並請公證公司提出無殘油證明報告後方可進行後續工作。

港務公司指出，「順天606號」今天進行3至5艙殘油抽除作業，現階段各艙油孔均已尋獲，正接油管試抽有否殘存油料，如未發現殘油，則3至5艙即無殘油留存，接續進行第1艙水下檢查。

港務公司說，「永興發168號」昨天則已完成右舷1至5艙殘油抽除工作，今持續進行左舷船艙鑽孔殘油抽除作業，但由於左舷船底板變形嚴重，鑽孔不易，預計明天進行殘油抽除。為確保抽油作業安全，配合船邊作業方以具消防設備的船舶於該漁船旁待命戒護。

港務公司明天上午將召開船體移除計畫書審查會議，將由港務公司會同交通部航港局、高市海洋局及兩艘漁船船主、保險公司及船東互保協會P&I共商船體移除作業方案及作業期程。1050919

(中央社)