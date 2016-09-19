超人氣幸福早餐 興大早餐原價139只賣29

要讓同學早起吃早餐，興大推出原價139元的「幸福早餐」現在只要29元，每天限量50份，超高的CP值讓興大學生吃得愉快。（黃國峰攝）

超高的CP值讓學生早早起床，點上一客幸福早餐。（黃國峰攝）

興大學生享受29元幸福早餐。（黃國峰攝）

原價139元的「幸福早餐」現在只要29元，每天限量50份，CP值破表。（黃國峰攝）

興大推出這樣的西式「幸福早餐」現在只要29元，CP值破表。（黃國峰攝）

英式早餐。（黃國峰攝）

日式早餐。（黃國峰攝）

為讓同學早起吃早餐，興大12日起推出學生限定版，只要29元銅板價的「興大幸福早餐」，原價139元的早餐搭配興大明星農產品，CP值破表，不過每天只限量50份，每天早上六、七點就得來排隊，學生都說能吃到真是幸福又快樂、「光一杯惠蓀咖啡就值了」。

興大幸福早餐搭配興大惠蓀咖啡、興大醬油、興大牛奶、興大米、興大雞蛋等明星產品，採用少油少鹽少添加的調理烹飪方式，每週一到週五上午在校內歐巴斯餐廳供餐，每日限量50份，也是國內第一所提供學生專屬早餐的大學。

興大校長薛富盛表示，早餐非常重要，但學生常為省錢或不想早起，不吃早餐比例很高，或早餐過於單一而忽略均衡營養。因此，為了讓學生享用學校優質的農產品，同時倡導均衡營養、健康早起的生活概念，特別活用校友捐款，回饋學生以29元超低價吃到成本價79元、定價139元的健康早餐。而興大在農業領域聞名國際，校內自產自銷各式優質農產品，包含興大牛奶、興大米、興大惠蓀咖啡、興大醬油等明星產品。興大幸福早餐特此搭配入菜，除讓學生更加瞭解校內自產的農產品外，同時也提升學生對食物安全的意識。

興大幸福早餐每週一到週五上午7點45分開始發放號碼牌，8點至8點40分供餐，由於食材新鮮、烹煮健康、份量十足、價格超低，消息甫出立刻引起網路瘋傳，而學生回客率更高達三成，限量50份排隊額滿的時間一天比一天早。

餐點有日式、英式、西式三款，每週固定一式菜色，三款輪流。日式內含鮪魚飯糰、唐揚雞、烤鯖魚、玉子燒、味噌湯，英式為蔬果沙拉、燉煮磨菇、英式滑蛋、火腿、香腸、裸麥麵包，西式為蔬菜沙拉、美式薯餅、奶油麵包、滑蛋、火腿。飲料有興大惠蓀咖啡與紅茶自由選擇，特定節日還供應興大牛奶。所有餐點、飲料皆為廚房現場烹飪調理。

(中時)