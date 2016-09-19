超人氣幸福早餐 興大早餐原價139只賣29
為讓同學早起吃早餐，興大12日起推出學生限定版，只要29元銅板價的「興大幸福早餐」，原價139元的早餐搭配興大明星農產品，CP值破表，不過每天只限量50份，每天早上六、七點就得來排隊，學生都說能吃到真是幸福又快樂、「光一杯惠蓀咖啡就值了」。
興大幸福早餐搭配興大惠蓀咖啡、興大醬油、興大牛奶、興大米、興大雞蛋等明星產品，採用少油少鹽少添加的調理烹飪方式，每週一到週五上午在校內歐巴斯餐廳供餐，每日限量50份，也是國內第一所提供學生專屬早餐的大學。
興大校長薛富盛表示，早餐非常重要，但學生常為省錢或不想早起，不吃早餐比例很高，或早餐過於單一而忽略均衡營養。因此，為了讓學生享用學校優質的農產品，同時倡導均衡營養、健康早起的生活概念，特別活用校友捐款，回饋學生以29元超低價吃到成本價79元、定價139元的健康早餐。而興大在農業領域聞名國際，校內自產自銷各式優質農產品，包含興大牛奶、興大米、興大惠蓀咖啡、興大醬油等明星產品。興大幸福早餐特此搭配入菜，除讓學生更加瞭解校內自產的農產品外，同時也提升學生對食物安全的意識。
興大幸福早餐每週一到週五上午7點45分開始發放號碼牌，8點至8點40分供餐，由於食材新鮮、烹煮健康、份量十足、價格超低，消息甫出立刻引起網路瘋傳，而學生回客率更高達三成，限量50份排隊額滿的時間一天比一天早。
餐點有日式、英式、西式三款，每週固定一式菜色，三款輪流。日式內含鮪魚飯糰、唐揚雞、烤鯖魚、玉子燒、味噌湯，英式為蔬果沙拉、燉煮磨菇、英式滑蛋、火腿、香腸、裸麥麵包，西式為蔬菜沙拉、美式薯餅、奶油麵包、滑蛋、火腿。飲料有興大惠蓀咖啡與紅茶自由選擇，特定節日還供應興大牛奶。所有餐點、飲料皆為廚房現場烹飪調理。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。