吳建緯舞作《六出》 受邀到胡志明國際舞蹈節演出

野草舞蹈聚落藝術總監吳建緯作品《六出》，以男子雙人舞形式，模擬白梔子花瓣，展現肢體的力度與柔美，將受邀到胡志明國際舞蹈節演出。（野草舞蹈聚落提供）

野草舞蹈聚落藝術總監吳建緯作品《六出》，以男子雙人舞形式，展現肢體的力度與柔美。（野草舞蹈聚落提供）

野草舞蹈聚落藝術總監吳建緯今年初作品《六出》，以男子雙人舞形式，模擬年幼時期在南投家鄉雪白的梔子花瓣，充分展現肢體力度與柔美，在台首演後受到好評，受到越南胡志明國際舞蹈節（HCMC international dance festival）邀請，將於9月30日在西貢歌劇院演出。

吳建緯表示，住在南投山間與花草植物為伍的童年，是他創作的養分來源，其中尤其想念梔子花獨特的清香，「很後來我才知道，原來在花朵裡面，六瓣的原生種很少，而梔子花就是那少數的六瓣花朵，詩人陸游還曾以『六出』作為梔子花的別稱，我則想在舞作裡，藉由梔子花的花開、花落，討論生命的生生不息。」

吳建緯表示，從六瓣花朵延伸而出的意象，則是雪花的形體和意象，他在《六出》裡安排兩名身穿白色舞衣的男舞者，模擬自在地在空中飛舞的花瓣，又時而是在地面上逐漸消融的雪花，展現肢體的力度與柔美，吳建緯表示，「寒冬的雪花和夏夜裡梔子花的清香，這兩種截然不同的意象，透過舞蹈相互結合在一起了。」

胡志明國際舞蹈節是兩年舉行一次的國際現代舞節，今年是第三屆，這也是吳建緯二度受邀演出。這個由越南民間發起的國際舞蹈節，分為演出和工作坊兩大主要內容，透過藝術總監Mr. Nguyen Tan Loc挑選世界各國別具特色的現代舞作，今年共有美國、加拿大、日本、韓國、泰國、越南和台灣七國舞蹈家齊聚一堂，吳建緯表示：「會有這個機會很意外，我的作品最開始是透過臉書被看見的。」

舞蹈家、舞評人張曉雄則表示，胡志明國際舞蹈節在短短幾年內竄起，「這個新興的國際舞蹈節，以現代舞為主題，歷屆來已吸引國際關注，能見度高，而台灣在這塊沒有缺席，是難得可貴的。」

吳建緯畢業於北藝大舞蹈系，畢業後考上法國卡菲舞團擔任專職舞者，2008年作品《極光》獲得澳大利亞編舞大賽評審團榮譽獎，《六出》是吳建緯2013年返國創立野草舞蹈聚落的第三部作品，目前他正著手創作全新作品《浮域誌異》，預計在年底發表。

(中時)