秦沛前妻腦溢血離世 生前遺願「得子女諒解」恐難實現

香港資深演員秦沛曾獲台灣金馬獎、香港金像獎最佳男配角殊榮。（圖／本報系資料照）

秦沛前妻梁盛子日前驚傳於溫哥華因腦溢血病逝。（圖／取材自東網）

演出忠奸角色聞名的香港實力派影星秦沛，與中日混血前妻梁盛子育有1子1女，結婚多年卻因文化差異，以及各自忙於工作聚少離多，最後走上離婚一途。梁盛子日前傳出於加拿大溫哥華因腦溢血離世，噩耗突傳令好友難以接受，而她生前遺願「與子女解開心結」恐怕難以達成。

梁盛子生前最大心願就是與女兒姜麗文（左）以及兒子姜文杰解開心結。（圖／取材自姜麗文微博）

據港媒報導，梁盛子日前於溫哥華因腦溢血病逝，秦沛弟弟、演員姜大衛表示自己也是從朋友口中聽聞，但他們已經很久沒見面，只有過去在溫哥華聚會見過面，也不清楚秦沛是否還有與對方聯絡，至於梁盛子後事安排也因沒聯絡而不清楚。曾電台專訪過她的車淑梅，是梁盛子生前的好友，她在接受訪問時，言詞間流露著不捨，更透露梁盛子生前遺願，是得到一雙子女姜文杰以及姜麗文的諒解，「可惜沒解開已經不在了...」

梁盛子在與秦沛離婚後，改嫁給一位加拿大律師，之後搬到溫哥華定居，長達20多年未回香港，2人結婚26年，兒子也已經25歲，生活過得非常甜蜜而愜意，但談到前夫秦沛，梁盛子曾坦言非常後悔離開家門，讓當時還小的兒女失去母親，「從這段婚姻中，我學懂了要學會寬恕，因為人總不會十全十美，而一隻手拍不響，雙方都有責任。」所以她最渴望能解開彼此心結，只是這個心願恐怕難以達成了。

(中時電子報)