2颱來襲農損8.5億 農委會提農業保險
健全農業保險制度，盼農民不用再看天吃飯！莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連來襲，全台農損總計8.5億元，農委會除推低利貸款與災害救助外，更積極推動農業保險，擴增梨子的投保，並開賣芒果保單，期望明年將釋迦、水稻等也納保，規畫設立專法，健全農業保險制度。
根據農委會最終統計，本次莫蘭蒂和馬勒卡造成全台農損8億5129萬元，其中高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣已列入農委會公告現金救助及低利貸款地區；現金救助果樹每公頃最高9萬元，水稻每公頃最高1.8萬元，低地貸款年息1.04％。
農委會也正積極著手進行農業保險，輔導處處長張致盛表示，去年開始試辦的高接梨保險將擴及至所有梨子，且保費費率擬降低，每公頃負擔金額不超過9萬，還有先前規畫的芒果保險，目前正交由金管會審核，今年有機會開賣。
釋迦保險也正在著手進行，保額預計為每公頃30萬，明年1月到3月間開賣，其餘還有水稻、農業設施、養殖漁業等，希望明年如期舉辦。
農委會副主委陳吉仲表示，為了讓農業保險制度更完善，目前正在擬《農業金融保險法》要送立院審議，預計在專法內設置農業保險基金，讓運作更加成熟，未來可望開放交由保險公司承保，讓市場自由運作，但若無保險業者願意出面，也可能透過農會負責承保。
另外，此次莫蘭蒂造成紅葉村紅葉國小後山坍方，與愛國蒲部落主要道路及房舍遭受土石災害，農委會也著手進入整治，預計最慢28日可完成清除作業，但永久性工程完成時間則有待評估。
(中時)
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