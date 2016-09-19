鄭麗君與青年座談 文化從在地出發

文化部長鄭麗君（第二排中）和宜蘭縣長林聰賢（第二排左）、台北市三創協會理事長柯承恩（第二排右），與青年沙龍座談。（王亭云攝）

文化部長鄭麗君（右三）和宜蘭縣長林聰賢（右二）、台北市三創協會理事長柯承恩（右一），在與青年沙龍座談後，走訪頭城老街。（王亭云攝）

文化部長鄭麗君（左）和宜蘭縣長林聰賢（中）等人，走訪宜蘭頭城老街，認識在地歷史。（王亭云攝）

文化部長鄭麗君（右一）聆聽講解。（王亭云攝）

「青村沙龍－公私協力共創青年世代」今日於頭城鎮喚醒堂舉行，文化部長鄭麗君（中）、宜蘭縣長林聰賢（左）、台北市三創協會理事長柯承恩（右），與青年同聚一堂，一起談文化。（王亭云攝）

文化部長鄭麗君今日和宜蘭縣長林聰賢、台北市三創協會理事長柯承恩進行青年沙龍座談，鄭麗君指出，未來政策將從青年力量出發，推動台灣文化總體營造，內容包含文化記憶庫、在地知識學、文化實驗室等概念，鼓勵青年返回故鄉，從在地到國際。

「青村沙龍－公私協力共創青年世代」今日於頭城鎮喚醒堂舉行，文化部長鄭麗君、宜蘭縣長林聰賢，與青年同聚一堂，分享在地文化的想望，鄭麗君說，這個世代的青年，自由、創意、具在地認同感，也有國際觀，如何把年輕人的能力激發出來？

「讓青年成為在地知識達人，帶動在地邁向國際！」鄭麗君表示，文化施政將與社區營造結合，向下紮根歷史、藝術、文化教育，建立吸引青年返鄉的平台；行政院成立行政院文化會報，設立文化保存與社區營造專案小組，將跨部會整合文化政策，盼給予地方全面性支持。

宜蘭雖資源不多，卻是最早定調「文化立縣」的地方政府，更是社區營造的領頭羊，林聰賢說，中央的社區規劃師等計畫，確實讓社區不一樣，而宜蘭農業無形中與社造結合，發展出體驗式精緻農業，甚至外地到宜蘭工作的團隊，也因此定居宜蘭。

「開放全縣265個鄉里，邀青年進駐蹲點！」林聰賢說，地方政府要與中央政府打造好平台，才能鼓勵青年返鄉，縣內有相關育成計畫，像是中興文化創意園區或相關軍事遺構，目前正在盤點空間，歡迎有意願的青年團體主動向文化局單位協調。

台北市三創協會理事長柯承恩，將在頭城推動「Glocal（夠local）全球在地創業學院」，將幫助年輕人創業，他直言「年輕人要有企圖心、抱負！」就算在鄉下做事，也能走出國際，就像知名家具品牌IKEA，對現代青年來說，網路就是重要資源。

(中時)