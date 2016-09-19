強颱吹掀東港日舍屋簷 住戶蓋大帆布應急

東港共和新村的日式舊建築慘遭掀頂，有民眾為了自救，直接在屋簷上蓋上大帆布應急，暫解漏水之急。(謝佳潾攝)

東港共和新村日式舊建築的磚頭圍牆，慘遭強颱莫蘭蒂吹倒，現在不用走大門就可以從圍牆倒塌處直接通道路。(謝佳潾攝)

東港共和新村的日式舊建築，慘遭強颱莫蘭蒂掀頂。(謝佳潾攝)

中秋前夕強颱莫蘭蒂肆虐屏東，各地傳出嚴重災情，除停水、停電打亂生活步調外，「屋漏偏逢連夜雨」的窘境更是居民無奈的痛，東港共和新村的日式舊建築即慘遭掀頂，有民眾為了自救，直接在屋簷上蓋上大帆布應急，暫解漏水之急。

「屋簷被掀了，屋內在下雨。」受災戶說，颱風當天風勢太強，竟將屋瓦吹走一大片，導致不僅屋外狂風豪雨，屋內也下起小陣雨，整間房子都在淹水，當務之急只好在破洞處蓋上大帆布，減輕受災情況，且礙於房子是向房東承租，目前只能在帆布下生活。

他說，不僅房屋慘遭掀頂，磚頭圍牆也被強風吹垮、應聲倒下一大片，現在不用走大門就可以從圍牆倒塌處直接通道路，也因為沒有圍牆的隔閡，站在馬路上就可以直接窺伺他家的動靜，想起來真是毫無隱私感，希望政府能積極協助居民恢復家園。

「7、80年的老樹幾乎全倒了。」共和里里長林國勝說，眷村災情慘重，優美綠地是大眾對共和新村的印象，里內有多棵老樹象徵共和的綠色之美，不料颱風過境將它們連根拔起，除毀壞綠植物外也一度阻礙交通，目前倒在重要道路的樹已搬移，小巷道部分將持續清理。

他說，已經協助里民清理家園並恢復約3分之1，後續將請環保局派出大型機具協助整理。至於民眾災損申請救助部分，房屋淹水或損壞限10月15日前申報，減免賦稅申報為30日天內申報。

(中時)