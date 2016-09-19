杜特蒂化身動畫英雄 網路掀旋風
一部有關菲律賓總統杜特蒂的日本動畫最近在社群網站瘋傳，許多網友留言說「酷哦」，希望推出正式卡通影集。
納卯日系人（日裔）動畫俱樂部（Davao Nikkei Jin Anime Club）與Bisayaball臉書粉絲頁，昨天上午貼出了「2016年杜特蒂大統領之菲律賓」動畫，長度1分29秒，截至今天下午5時，已有82萬的瀏灠次數，將近3萬9000次分享。
以菲律賓國旗、菲律賓鷹、以及騎重型機車的杜特蒂華麗開場，短片敘述了這名硬漢從競選期間到當選後的重要事蹟，騎重機力抗各路「妖魔鬼怪」的一幕，令許多網友印象深刻。
這部以「火影忍者疾風傳」主題曲「Silhouette」為背景音樂的動畫片，描繪出杜特蒂穿T恤、拖鞋受訪的親民形象，影片接近尾聲時，菲律賓國旗與日本國旗迎風飄揚，杜特蒂與日本首相安倍晉三握手，象徵菲日友好。
安倍晉三在不久前落幕的東協峰會上，與杜特蒂舉行了雙邊會談，安倍晉三說，杜特蒂在日本頗為出名。
許多網友讚「酷」的同時，也要求製作小組以杜特蒂為主角，正式推出卡通影集。還有1名網友看完影片後「感動得想哭」。
納卯地方首長出身的杜特蒂，即使說話率性且揚言上任後將殺死很多犯罪分子，今年5月總統大選中仍以壓倒性優勢獲勝，且人氣迄今未減。
由於杜特蒂不滿美國抨擊他的掃毒措施，菲律賓與傳統盟友美國似乎漸行漸遠，在與中國大陸修好的同時，轉而靠向日本。1050919
(中央社)
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