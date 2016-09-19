學甲濕地生態豐 黑琵保育季25日登場
台南市副市長顏純左今天前往學甲濕地生態園區會勘，呼籲民眾在25日一起出席2016黑面琵鷺保育季活動，共同維護濕地環境整潔，清除死去的魚、貝類，避免度冬的黑面琵鷺誤食。
顏純左今天在台南市生態保育學會理事長邱仁武及副總幹事黃永豐等幹部陪同下，前往位於市道南一線與急水溪防汛道路交界的「學甲濕地生態園區」會勘，並對學甲濕地的自然環境景觀以及豐富生態表示讚許。
邱仁武表示，學甲濕地生態園區是市府在民國100年推動「低碳元年」時掛牌成立；近20公頃的濕地生態園區成為台南市的濕地環境新版圖，已連續5年有黑面琵鷺選擇在此度冬，最高紀錄曾經高達428隻；另外，還有數千隻紅嘴燕鷗及裡海燕鷗等冬候鳥出現。
黃永豐說，他帶領的調查團隊幾年來記錄到已經繁殖成功20多隻灰胸秧雞，還發現瀕臨絕種的「台灣招潮蟹」，已有10多隻的蹤跡。
顏純左說，學甲濕地生態園區生態環境及鳥況相當豐富，已經成為台南地區第3大的黑琵度冬棲地。今年的黑面琵鷺保育季活動特別在學甲濕地起跑，希望民眾在25日踴躍參加，共同維護濕地環境，讓黑面琵鷺有良好的棲地。1050919
(中央社)
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