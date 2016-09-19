法哲學家朱利安：台灣是有願景的土地

法國重量級哲學暨漢學大師朱利安，擔任「大臺北當代藝術雙年展」客座策展人，他說，即將展出的場地，讓他想起導演侯孝賢的電影場景，幸虧沒有拆除，保留原有的記憶與氛圍。

「大臺北藝術節」由臺灣藝術大學發起，串連大臺北地區相關藝文單位展演，「大臺北當代藝術雙年展」是藝術節的第一波活動。今年11月起，將有來自10個國家，30名國際知名藝術家參展。

法國哲學暨漢學大師朱利安（Francois Jullien）擔任客座策展人，他以「去相合」--藝術與暢活從何而來？為展覽命題，在今天下午於臺藝大座談會中表示，藝術的表現需要反思自問，創作的使命與任務為何？

他說，藝術與哲學的相遇與碰撞，如同，藝術要抵抗潮流化、媒體化，才不會違背創作初衷；如同哲學必須在時代的洪流中，隨時思考。朱利安也以法語和即席翻譯中文的詞彙為例，說明不同語言間的碰撞。

臺藝大今天邀朱利安蒞校交流，也前往臺藝大北側校區展場地勘查，朱利安說，現場保留原有閒置眷舍的建築，歷經時光刻畫的老房子，並未大規模整建，「好像侯孝賢電影裡的氛圍」，適合做為藝術聚落。

朱利安曾擔任法國漢學學會會長、巴黎第七大學東亞系主任、國際哲學院院長等。他說，藝術的任務在於「去相和」，去除了相等與符合後，退後幾步以重新建構與創造新的可能，這些可能性可以是經濟、文化、政治、藝術等。

朱利安表示，臺灣是非常有願景的土地，也是正處於「去相和」的階段。他說，這是真心的看法，「我不是外交官員、也不是政治人物，不需要迎合台灣人」。如同，哲學家在歷史變動中，絕對不可以錯過思考。

台藝大校長陳志誠說，雙年展除期望藉由朱利安的學術地位與影響力，讓臺灣當代藝術的展演活動，在國際上有更高的能見度，也希望藉助朱利安洞見深刻，並富前瞻性的思想，開啟東西方藝術文化的實質對話。

陳志誠表示，希望將「大臺北藝術雙年展」除打造如威尼斯雙年展、利物浦雙年展一般的候鳥式的業務型態以外，也結合表演與視覺藝術，回歸到產生藝術家的基源（學校），成為「造市的藝術節」。

雙年展除邀請臺灣藝術家參展，也預計邀請來自英國、美國、法國、中國、日本、香港、澳大利亞、義大利、土耳其及捷克等10國，共約30名藝術家參與展出。陳志誠藝術造市對於新北市而言，也將如法國巴黎的周邊城鎮一樣。1050919

(中央社)