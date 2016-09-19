梅建華拜訪平鎮高中棒球隊
桃園市長鄭文燦今天偕同美國在臺協會處長梅建華，前往平鎮棒球場拜訪平鎮高中棒球隊，他說，桃園市府會繼續支持棒球，讓棒球成為共同的語言。
鄭文燦表示，桃園三級棒球隊大約200隊，桃園的職業棒球隊Lamigo桃猿隊，也是台灣備受歡迎的勁旅，桃園可說是棒球城市，桃市府會繼續支持棒球，讓棒球成為共同的語言，也讓市民更加喜歡棒球運動。
他說，昨天引退的「台灣巨砲」陳金鋒，是台灣棒球歷史的重要人物，他也期勉在場各位隊員，未來可能加入大學棒球隊，甚至進入職棒場上，期許各位效法陳金鋒勇敢追夢的專注精神，邁向自己的棒球之路。
鄭文燦指出，陳金鋒曾於1999年加入當時隸屬道奇隊的小聯盟聖貝納迪諾奔騰隊，其所在的聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）預定於今年底，與桃園締結為姊妹市。
鄭文燦說，桃園與洛杉磯的三個郡互為姐妹市，他也邀請梅建華處長協助，明年市府規劃青棒交流團，前往洛杉磯姊妹市進行高中棒球友誼賽，讓棒球成為城市彼此共同的語言。
現場有今年拿下世界少棒聯盟（LLB）世界青棒錦標賽及世界次青少棒錦標賽2支冠軍隊伍，前者以平鎮高中、壽山高中以及桃園農工所組成，後者則由新明國中組成，他也與梅建華一同與選手們進行投打練習。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。