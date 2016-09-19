梅建華拜訪平鎮高中棒球隊

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桃園市長鄭文燦今天偕同美國在臺協會處長梅建華，前往平鎮棒球場拜訪平鎮高中棒球隊，他說，桃園市府會繼續支持棒球，讓棒球成為共同的語言。

鄭文燦表示，桃園三級棒球隊大約200隊，桃園的職業棒球隊Lamigo桃猿隊，也是台灣備受歡迎的勁旅，桃園可說是棒球城市，桃市府會繼續支持棒球，讓棒球成為共同的語言，也讓市民更加喜歡棒球運動。

他說，昨天引退的「台灣巨砲」陳金鋒，是台灣棒球歷史的重要人物，他也期勉在場各位隊員，未來可能加入大學棒球隊，甚至進入職棒場上，期許各位效法陳金鋒勇敢追夢的專注精神，邁向自己的棒球之路。

鄭文燦指出，陳金鋒曾於1999年加入當時隸屬道奇隊的小聯盟聖貝納迪諾奔騰隊，其所在的聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）預定於今年底，與桃園締結為姊妹市。

鄭文燦說，桃園與洛杉磯的三個郡互為姐妹市，他也邀請梅建華處長協助，明年市府規劃青棒交流團，前往洛杉磯姊妹市進行高中棒球友誼賽，讓棒球成為城市彼此共同的語言。

現場有今年拿下世界少棒聯盟（LLB）世界青棒錦標賽及世界次青少棒錦標賽2支冠軍隊伍，前者以平鎮高中、壽山高中以及桃園農工所組成，後者則由新明國中組成，他也與梅建華一同與選手們進行投打練習。1050919

(中央社)