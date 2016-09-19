不認同柯文哲理念 姚立明妻楊芳玲請辭北市法務局長

台北市法務局長楊芳玲請辭，寫信向同仁訴說原因。(法務局提供)

柯市府首長再傳異動！法務局長楊芳玲今傳請辭，也發給法務局內部「給同仁的一封信」。(資料照,張立勳攝)

柯市府首長再傳異動！法務局長楊芳玲今傳請辭，也發給法務局內部「給同仁的一封信」，信內寫到基於「依法行政」的堅持，她多次在市長採到法律紅線時不斷阻攔，很遺憾有些個案還是被理解成「有礙市政效率、對抗市長」，若不能認同長官就要知所進退，所以於今日遞出辭呈。

楊芳玲今日請假，對於辭職一事不正面回應，僅強調「事情還沒有確定」。北市府發言人林鶴明則表示，柯市長今日有收到楊局長的辭職信，但因已過上班時間，柯這兩天會再請與楊商談，後續再向外界說明。

楊芳玲給法務局同仁的一封信，直接挑明不認同柯文哲理念，再加上楊芳玲是柯角逐台北市長時競選總幹事姚立明之妻，外界觀察，她的請辭，將對柯P造成重大打擊。

(集團連線報導)