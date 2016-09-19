國家防災日宣導 宜蘭孩童體驗直呼：好恐怖！
近年颱風、地震發生頻繁，全民防災觀念得全面提升，宜蘭縣政府今日於宜蘭市丟丟噹森林廣場，舉辦國家防災日宣導，宣傳大使藝人正皓玄助陣，孩童站在地震體驗車上感受劇烈搖晃，體驗繩索斜降、單索突擊吊橋、繩索橫渡，大家直呼：「好恐怖！」
配合921國家防災日，縣消防局今日提前舉辦宣導體驗活動，還特別找來藝人正皓玄（本名：鄭皓璿）擔任宣傳大使，他本身為警察子弟，更是前SBL球員，他從高空繩索垂降，帥氣登場，除了現場演唱歌曲外，還陪著幼兒園孩童一起防災體驗。
縣消防局表示，邀請幼兒園孩童，主要是希望防災觀念從小紮根，近年風災特別多，除了以往的「地震體驗」等項目，特別增加繩索斜降、單索突擊吊橋、繩索橫渡；這次還發揮創意，派出「更夫」以古早味「打更」方式，打喊防災口號繞行周遭宣傳。
孩童們登上3米高空，體驗繩索斜降，部分孩童躍躍欲試，但有的孩童則心驚驚，直呼：「好恐怖！」成人體驗版本高達5米，刺激感十足。除了今日的宣傳活動，全縣各國中、小也將於本周三，同步實施地震避難疏散演練，強化民眾防災意識。
(中時)
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