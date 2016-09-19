遊樂設施免排隊 觀光局推智慧遊園服務

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交通部觀光局推動智慧遊樂園區方案，指定位在新竹縣關西鎮的遊樂園，導入全台唯一的創新智慧遊園管理服務「Lineup」手機APP，便利程度超越國外迪士尼樂園。

在出遊潮期間到遊樂園玩，免不了排隊苦等，才有辦法玩遊樂設施，為提升國內遊樂園服務品質，交通部觀光局選在關西六福村遊樂園內，導入創新智慧遊園管理服務「Lineup」手機APP，想玩什麼遊樂設施、在什麼時間點玩，動動手指就能輕鬆預約、自由安排。

園方指出，此次與觀光局共同推動創新智慧遊園管理服務「Lineup」，便利程度超越國外迪士尼「快速通關」遊客需自取的預約紙本票券，透過手機APP就能預約遊樂設施，盼透過科技應用，解決園區設施、活動、餐廳及服務之人潮擁擠和長時間等候問題。

為向遊客推廣這項便利服務，園方與觀光局在園內舉辦「智慧樂園創新服務體驗記者會」，讓遊客下載「Lineup」手機APP後，只要開啟藍芽感應遊樂設施定位裝置，就能自行設定想玩的遊樂設施及搭乘時段。

園方表示，手機APP在前10分鐘及時間到時，會自動發出提醒通知，遊客接到通知再前往遊樂設施即可，可省下寶貴時間，先到餐廳用餐或者進入商店逛逛，改變以往為了玩一個遊樂設施，就得花上數十分鐘辛苦排隊。

園方指出，目前園區內可以透過「Lineup」APP開放預約的遊樂設施，包括急流泛舟、笑傲飛鷹、醉酒桶、火山歷險、大海盜、大海嘯、風火輪、蒸氣火車及「5D哈比哈妮大冒險‧魔宮奪寶」數位互動體感劇院等共9項，之後會陸續開放其它熱門設施。1050919

(中央社)