福建大力扶持冷鏈物流產業

大陸福建為了扶持冷鏈物流發展，該省推出多項補助。不僅在購置設備方面可為冷鏈物流企業提供融資租賃服務，新增融資租賃合約亦享有千分之5的風險補償。福建省計畫到2020年，冷鏈流通率大幅提高，果蔬、肉類和水產品的綜合冷鏈流通率50％左右。

(工商)