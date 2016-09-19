馬蓉掛名王寶強新片出品人遭抵制 片方回應了
大陸男星王寶強上月發表離婚聲明，指控妻子馬蓉出軌經紀人後，便出現一連串的爆料，目前進度為兩人仍在打離婚訴訟。而王寶強首部自導自演的電影《大鬧天竺》將於年底上映，卻被發現出品人竟掛名馬蓉，讓大批網友高喊抵制不看，對此，片方則表示尚未確定。
王寶強近日在微博宣傳自己首度執導、12月上映的電影《大鬧天竺》，本來有大票網友在底下留言絕對支持，卻有人在搜尋電影資訊時，發現馬蓉是該片的出品人，意謂若票房好，馬蓉也能分紅，使得不少網友改口說「寶寶對不起，下次再支持你」、「不除名馬蓉，就不去看」，在網上掀起熱議。
對此，《新浪娛樂》致電求證製片相關人士，對方則回應《大鬧天竺》的出品人還沒定，而目前電影資訊中，出名人的欄位已不見馬蓉的名字。
(中時電子報)
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