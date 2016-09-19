颱風摧殘 金門部分景點暫時關閉

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莫蘭蒂颱風肆虐金門，也重創金門的觀光。不少景點設施遭強風吹壞，縣府和國家公園管理處今天宣布，為了民眾安全起見，暫時關閉部分景點，清理整修後再公布最新訊息。

莫蘭蒂在中秋節凌晨以破表的17級瞬間陣風，為金門帶來慘重損失，其中，樹齡高達325年的老榕樹遭狂風腰斬，壓垮了縣定古蹟清總兵署部分廂房。此外，金門的地標莒光樓和牧馬侯祠等知名觀景點也受創。

縣府觀光處指出，目前開放的景點有莒光樓外部空間；金門國家公園開放的景點有金水學校展示館、得月樓展示館、僑鄉文化展示館、八二三戰史館、俞大維先生紀念館、烈嶼遊客中心、九宮坑道（羅厝端封閉）、雙鯉濕地自然中心、山后海珠堂、瓊林民防館、小徑特約茶室展示館。

除了總兵署今天起閉館整修外，觀光處表示，為了安全考量，並清理整建，暫不開放的景點還有擎天廳、金城民防坑道、柳營步兵軍事體驗園區、西洪營區、陽明營區、獅山砲陣地、金門植物園、環保公園低碳教育館、陳景蘭洋樓和82據點等。

觀光公車已恢復行駛，但因部分景點關閉，路線將機動性調整。古寧頭和烈嶼的電瓶車則是暫停行駛。

縣府表示，將評估各景點修整情形後，即時發布更新資訊，請民眾和旅客多加體諒。詢問電話：金門縣政府觀光處 082-324174、金門國家公園管理處082-313100、金門植物園082-333280、文化園區歷史民俗博物館082-351030，觀光公車預約專線0800-822-823。1050919

(中央社)