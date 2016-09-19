澳央行新總裁上任 市場關注首份國會證詞

澳洲央行新總裁羅威(Philip Lowe)周一上任，市場關注其周四於國會發表的首度聽證會證詞，尤其是貨幣政策動向。市場分析師指出，由於澳洲經濟成長有轉強跡象，羅威的證詞可能偏向鷹派，將暗示到年底前都不會降息。

受到市場預期羅威首份國會證詞將偏向鷹派的刺激，澳幣周一應聲走強，歐洲交易時段漲至0.7550美元，大漲0.8％。

(工商)