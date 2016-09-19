法務局長楊芳玲請辭 柯文哲尚未批准

台北市法務局長楊芳玲今天向市長柯文哲遞出辭呈，市府發言人林鶴明表示，柯文哲有收到辭職信，因已過上班時間，柯文哲這兩天會再請楊芳玲來談一下，後續再向外界說明。

楊芳玲今天向柯文哲遞出辭呈，並發出一封給法務局同仁的信，信中表示「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。1050919

(中央社)