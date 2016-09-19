人民幣隔拆利率暴升 傳陸央行打擊空頭
香港銀行同業間人民幣隔夜拆款利率（Hibor）19日升至23.683%，以暴漲1573個基點創下8個月來最大漲幅。券商分析認為，中國大陸央行可能在境內外市場對人民幣匯率干預、打擊空頭，造成隔夜拆款利率上升。
和訊網報導，隨著美國聯準會9月有關升息討論的會議臨近，國際資金在上周明顯撤離新興市場，造成亞洲貨幣指數和新興市場貨幣指數走弱，但上周離岸和在岸人民幣匯率反而不同程度走強。
招商證券認為，跡象表明，中國人民銀行（大陸央行）上周可能在境內外市場同時行動，對人民幣匯率進行干預，這可能是香港銀行同業間人民幣隔夜拆款利率明顯上升的原因。而離岸人民幣流動性緊張將提升空頭成本，從而減少人民幣貶值壓力。
華爾街日報引述交易員指出，雖然連假過後，融資成本也會上升，但通常幅度不會那麼大。
他們認為，短期借款成本近日飆升的部分原因是受技術因素影響，大約一年前買入的大量外匯掉期交易現在即將到期，引發大陸的銀行在離岸市場買入人民幣，這些行動可能是由大陸央行進行指導。
和訊網引述法國興業銀行表示，由於市場流動性正在收緊，未來6到12個月可能還會不時出現Hibor大幅上升的情況。1050919
(中央社)
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