內政部聽證11月上路 南鐵案有需要可辦

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內政部長葉俊榮今天表示，內政部著手建立聽證制度，預計11月準備工作完備後上路；至於南鐵案是否辦聽證，待後續環差分析、土徵小組若認為有聽證需求，聽證制度建立即可辦理。

為落實程序正義、健全公民參與機制，內政部積極建立聽證制度。

葉俊榮下午與媒體茶敘表示，1988年行政程序法納入聽證制度，但內政部至今沒有真正做過依行政程序法的聽證，是否都沒必要辦聽證，其實也不盡然，但為何沒辦聽證，因為聽證制度需要經營與準備。

因此，葉俊榮說，內政部將先訂定內政部及所屬機關舉行聽證作業要點，並遴選聽證主持人，預計近日徵詢當事人意願後，對外公布，且為加強資訊公開，內政部「國土空間及利用審議資訊專區」將升級改版。

聽證制度何時上路？葉俊榮表示，聽證主持人遴選、聽證作業要點制定、資訊專區升級改版，這3件事在10月底應該可以完備，只要準備好，隨時都可以進行。

不過，葉俊榮也說，聽證並非萬能，以為可以解決所有問題，這樣的想法太天真；聽證是公共參與程序中重要選項，具有重大爭議、決策爭點，沒有機會在決策程序做完整論辯，最適合做聽證，但並非每項業務都要聽證。

台南鐵路地下化都市計畫變更案是否辦聽證？葉俊榮說，聽證的需求建立在內政部有何決策，內政部如果沒有決策的可能，不會連結到聽證。

葉俊榮說，南鐵案的都市計畫審議程序已經結束，未來還有環差分析，需地機關、鐵改局也會提出土地徵收計畫，之後進入內政部土地徵收小組審查，若聽證制度建立，只要小組視情況認為有聽證需要，就可以辦聽證。1050919

(中央社)