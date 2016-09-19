8億藝術品現身錄影棚 戴忠仁化妝都在挫！
由中、印、英古文物界專業人士合資成立的香港翰海，於去年10月首度舉行拍賣會，最終達成成交率約95％、成交84件、總成交額近2億港幣（約8億新台幣）的傲人成果。下月5號將再度舉辦拍賣會，新聞主播戴忠仁今在主持的《國寶檔案》中，搶先目睹部分精品，由於此次空運來台的藝術精品總價高達2億港幣，讓他不斷叮嚀工作人員千萬要小心。
戴忠仁今日邀請香港翰海拍賣的負責人一西接受專訪，並搶先曝光下月5號將在香港拍賣的部分精品，這批藝術精品昨（18日）晚間專程空運來台，在今一運至攝影棚就讓工作人員讚聲連連，由於出現在現場的佛像和青銅器市值2億港幣，使得戴忠仁即使在現場補妝，仍不斷提醒助理要小心，因為一個閃失的話，「這輩子化妝化到手殘也賠不完！」
在去年的拍賣會場上，遼樓居藏14至17世紀藏傳佛教上師像、佛教藝術，甚至華人三大收藏家之一的聯電榮譽董事長曹興誠的西周青銅器都是拍賣品，今年將會有哪些藝術精品令人好奇，本次《花開見佛》專輯將在本月28日至29日於人間衛視《國寶檔案》播出。
(中時電子報)
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