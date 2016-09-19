美日央行會議前 歐洲股市勁揚

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歐洲主要股市今天同步勁揚，市場都把眼光放在美國與日本中央銀行本週將舉行的重要會議，尤其關切美國聯邦準備理事會對利率走向的決定。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100 ）正午前上漲1.4%，來到6800.89點。

法蘭克福股市DAX 30指數中午上漲0.7%，來到10346.00點；巴黎股市CAC 40指數上漲1.3%，來到4332.45點。1050919

(中央社)