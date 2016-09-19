葉俊榮：大埔案原地重建是重要方向

我要評比

內政部長葉俊榮今天表示，大埔土地徵收拆遷案朝原地重建，一直是非常重要的方向，若原地重建，可能需要1年多的時間，如果苗栗縣政府有此規劃，站在中央立場願盡力配合。

葉俊榮下午與媒體茶敘表示，他日前拜會苗栗縣長徐耀昌，雙方同意大埔徵收案朝原地重建方向努力，雙方決定由苗栗縣政府秘書長陳斌山與內政部營建署長許文龍作為窗口，從都市計畫變更、土地所有權回復等程序，持續作更詳細的研議評估。

他說，原地重建一直是非常重要的方向，透過既有程序，在法律程序許可下完成，是內政部努力目標。

葉俊榮表示，目前土地屬苗栗縣道路用地，若要原地重建，要變更都市計畫，如果苗栗縣政府有此規劃，站在中央立場願盡力配合。

他指出，如果要原地重建，「包括所有程序要走的時間，其實可能1年多的時間，到最後真正原地重建加上建築的時間」。1050919

(中央社)