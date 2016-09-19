購物結帳說919 捐發票給創世

創世社會福利基金會今天與消防員合作，推廣口說愛心碼「919」捐電子發票給創世，義工也藉機向消防員學習CPR急救技能。

發票獎金是不少社福團體重要收入，為使電子發票捐贈流程讓更多民眾了解，財團法人創世社會福利基金會今天在南投縣消防局中興消防分隊舉行宣導，創世草屯院義工也藉機學習急救方法，盼可幫助植物人，消防員也到商店消費，再透過愛心碼捐電子發票給創世。

創世草屯院長曾香潓表示，自政府推行電子發票、增加新台幣1000萬元獎金，創世發票募集張數下滑近4成，但發票獎金一直是支持植物人安養、到宅服務的資金來源，希望民眾消費結帳時，向店員口說創世社會福利基金會的愛心碼「919」，捐發票給創世。

曾香潓說，推行電子發票後，有民眾不熟悉如何捐贈電子發票給社福機構，也不知道創世基金會的愛心碼是「919」，今天感謝中興消防分隊協助推廣，加深民眾印象，幫助植物人，也謝謝教導CPR急救技能。

曾香潓說，創世的「919」愛心碼貼紙可電洽索取，結帳時向店員出示，或口說愛心碼「919」，指定捐給創世基金會，延續「順手捐發票」的愛心。1050919

(中央社)