正皓玄變身蜘蛛人 任防災大使圓父願
正皓玄日前受邀擔任宜蘭縣防災大使，他座右銘是蜘蛛人電影裡的經典台詞：「能力越大、責任越大。」為了學習高空垂降、橫渡端流等如蜘蛛人的繩索救災技能，他到當地與警消員進行訓練，笑說：「以前總被問打籃球、唱歌哪個比較容易，現在多一個當救災警消的選項，我想都不想就回答『當救災英雄最難』。」
受邀擔任防災大使他深感榮幸，「父親一定也很高興我能有機會為宜蘭縣出一份心力」，他語帶哽咽解釋：「因為過世的父親原是警察，這次擔任防災代言人，指導我防災知識技能的消防及義警們，幾乎都是我父親的舊識。」擔任防災宣導大使，是他懷念父親的最好方式。
(中時)
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