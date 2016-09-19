行銷台灣燈會 李進勇率雲林業者赴日旅展
照過來！照過來！縣府為行銷台灣燈會，將跨海前進東京旅展，縣內業者大匯集請出素還真、貂嬋、奇萌籽，備妥燈籠、造型毛巾、咖啡、米等，強化雲林是農業首都、偶戲故鄉及花燈原鄉印象，期吸引世界旅人訪台暢遊雲林。
雲林縣長李進勇指出，東京旅展匯集了各國觀光部門和旅遊業者，去年超過141個國家及區域的團體參展，3天展期吸引17多萬人次參觀。從會場布置、服裝、體驗活動到表演節目，各國都極力展現旅遊亮點與特色，整座展覽館彷彿是一幕世界縮影，是目前規模最大的國際旅遊祭典，明年燈會除台灣外，也放眼國際市場，不容錯過。
副縣長張皇珍表示，縣府和在地業者合作，準備了布袋戲偶、燈籠、造型毛巾、酒廠產品、農特產等多元展示品，並在台灣館舞台安排多場互動，Cosplay與吉祥物「奇萌籽」將輪番上場，讓明年台灣燈會邁向國際，同步推廣雲林特色，強化農業首都、偶戲故鄉、燈會原鄉的品牌印象。
李進勇說，他也會專程拜訪千葉縣，邀請當地精緻花燈來台展示，促進交流合作，同時參加品川及名古屋兩地推廣會，以及新宿車站的宣傳活動，大力宣傳2017台灣燈會，力邀全球遊客來台灣、訪雲林，體驗農業首都獨特的人文、物產與熱情。
2017台灣燈會在雲林的主燈區將設置於虎尾農博生態園區，該片廣大宜人的田野傳達了人和土地合一的自然、有機理念，也展現出農業首都新意象。副燈區在有「燈會原鄉」美名的北港古鎮，300年歷史的二級古蹟朝天宮，以及160年的藝閣遊行，讓遊客可以一邊踩街品嘗美食，一邊體驗深厚人文情調。
(中時)
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