親蒲亭政黨橫掃國會 反對派皆未過門檻
俄羅斯執政黨團結俄羅斯黨輕鬆在國會大選中取得壓倒性勝利，在450席國會下院中至少拿下343席，而自由派反對政黨都沒有獲得足夠選票進入國會。
根據今天上午宣布的選舉結果，在已開出逾93%選票中，團結俄羅斯黨（United Russia）贏得54.3%選票，在國會450席中至少拿下343席，取得憲法規定的多數，相較於上屆國會238席獲大幅進展。
中央選舉委員會公布的結果指出，在團結俄羅斯黨之後，得票依次為共產黨的13.5%，及極端民族主義政黨自由民主黨（LDPR）的13.2%。然後是正義俄羅斯黨（Just Russia）獲6.2%選票。
法新社報導，上屆國會即由這4個政黨組成，他們都支持克里姆林宮，而這次大選也僅這4政黨選票超過5%門檻，得以分配國會半數席次。
總統蒲亭（Vladimir Putin）此時支持度持續攀高達80%左右，當局對2年後總統大選似乎高枕無憂。
選舉結果指出，自由派反對政黨沒獲得任一席次。領導人民自由黨（PARNAS）的前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）在投票結束後說：「我對這麼低的投票率感到失望。俄國人錯失可能是透過民主方式改變當局的最後機會。」
英國廣播公司（BBC）報導，蒲亭說他的政黨「獲得非常好的結果」，不過投票率達紀錄低點47%。
一些對選舉不滿的選民將惡搞的選票圖片上傳推特和Instagram等社群媒體，其中有人開玩笑地投票給皮卡丘。（譯者：中央社羅苑韶）1050919
(中央社)
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