外交部擬裁撤外館 藍綠委都認該檢討
中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，台灣要在國際彰顯影響力，不是光靠設館。民進黨立委蔡適應也說，長期以來，外館數量比其他中型國家還要偏多，本就有調整必要。
媒體報導指出，對於裁撤外館的議題，外交部的外館調整方案已有第一階段的計畫，初步規劃裁撤關島辦事處、吉達辦事處、漢堡辦事處及挪威代表處。
江啟臣受訪時表示，台灣的外交資源就這麼一塊，不應該為了維持外館的數量而去維持，應定期或不定期檢討功能不彰的外館，或在更有需要設立外館的地方，把資源做一個重新的安排。
他指出，廣設外館是上世紀80、90年代的行為模式，過去開設外館就認為是外交突破，是因為台灣邦交困難，只好衝外館數量，但現在是網路世代，台灣要在國際彰顯影響力，必須要增加在國際議題上的曝光，甚至是議題的主導力及國家的競爭力，而不是光靠設館。
但江啟臣也說，對於為何裁撤關島、吉達等4個外館，是績效不好還是功能重疊等原因，而裁撤後有沒有新的佈局，以及原先的資源要重新放到哪裡去，外交部應做說明。
蔡適應則表示，長期以來，台灣的外館數量比其他中型國家還要偏多，本來就有調整的必要，廣設外館，結果編制的人員卻過少，讓這些外館的象徵意義大於實質，沒有任何作用，這當然有檢討的必要。
他說，外交部有說明，將關閉的4個外館都有其他外館可取代，但這些外館裁撤後，人員應挪到其他外館，而不是將整個編制裁撤，如此無法增加其他外館的實力，且另外要考量的是，若未來有需要能否復館，這是外交部必須要考量清楚的部分。1050919
(中央社)
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