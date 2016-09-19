國際風箏節 24日石門天空展特技

新北市北海岸國際風箏節將於24日、25日於石門區白沙灣登場，10個國家，20支以上風箏團隊，上百名國內外風箏選手，將齊聚石門白沙灣海灘，於空中展翼競技。

新北市政府文化局副局長于玟今天表示，以往，八角風箏為石門區當地農閒時的休閒娛樂，現在，石門區已成為台灣「風箏的故鄉」。新北市北海岸國際風箏節在石門地區深耕17年，也為地方傳統技藝扎根。

風箏節舉辦期間，會場除各式精采大型風箏，還有技術精湛的特技風箏，親子同樂的風箏DIY活動、童玩DIY活動。現場闖關，還有機會獲得正方型紀念款小風箏。

在北海岸及觀音山國家風景區管理處展覽空間，有風箏老師黃景楨的風箏工藝展，及石門深度一日遊之旅。石門區公所舉辦攝影比賽，最高獎金新台幣1萬2000元，主辦單位歡迎愛攝影的民眾追風攝景。

今天記者會，最先登場的特色風箏，是在有風與無風的環境下都可飛行的盤鷹風箏。另外，在風況不佳時，可藉由釣竿與小技巧放飛的WALA風箏。現場的蜻蜓、赤尾鳳蝶、大翅啄木鳥風箏，都是出自風箏老師黃景楨之手。

到白沙灣捕捉美麗風箏身影，詳情可上2016新北市北海岸國際風箏節網站查詢：網址www.ntpc-kite.com 1050919

(中央社)