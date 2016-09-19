持玩具槍嚇人出氣 開玩笑觸法

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嘉義縣江姓男子不滿常光顧檳榔攤未到自己賣魚的攤位購買，竟持BB瓦斯槍朝女店員口出惡言，警方循線逮人，依恐嚇罪嫌函送法辦。

嘉義縣警察局水上分局今天表示，柳林派出所於17日晚間接獲報案，指柳林村一處檳榔攤遭常光顧的江姓男子持槍恐嚇。

檳榔攤女店員表示，江男時常購買檳榔，當天突然大聲抱怨「檳榔攤老闆都不向他買魚，真的很不夠意思」後來，因沒有加以理會，惱羞成怒的江男轉身從機車置物箱內拿出一把黑色手槍，並朝檳榔攤不停地怒罵三字經，隨後騎機車逃逸。

經檳榔攤老闆及女店員指證，以及調閱路口監視器，發現涉及恐嚇的江男，就在水上鄉一處黃昏市場擺攤賣魚；員警昨天下午在黃昏市集查獲江男，並經其同意搜索住所，查扣黑色瓦斯槍一支、彈匣一個。

無前科的江嫌供稱，當時只是一時惱怒，氣憤常光顧的檳榔攤老闆到黃昏市場其他魚攤購買，因此，才會忍不住拿小孩子在玩的BB瓦斯槍朝向女店員口出惡言，只是想開玩笑，卻不知道會觸法。

警方指出，這把BB瓦斯槍雖未具有殺傷力，但已涉及恐嚇他人，警訊後全案依恐嚇罪函送法辦。1050919

(中央社)