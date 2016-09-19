找楊芳玲當法務局長 柯文哲當時這麼說

台北市法務局長楊芳玲今天向市長柯文哲遞出辭呈，理由是「不能認同長官的理念」。柯文哲選上後延攬姚立明妻子楊芳玲入小內閣，引起爭議，柯文哲回答是看上楊的「專業」。

楊芳玲今天向柯文哲遞出辭呈，並發出一封給法務局同仁的信，信中表示「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。

台北市政府發言人林鶴明表示，柯文哲有收到辭職信，因已過上班時間，柯文哲這兩天會再請楊芳玲來談一下，後續再向外界說明。

柯文哲2004年11月19日當選台北市長，1個月後宣布第二波人事案。其中，姚立明選後曾聲明不入小內閣，柯文哲卻找姚妻楊芳玲擔任法務局長，當時引發外界的爭議。

柯文哲受訪時表示，主要是看其專業夠不夠，北市很多政策（包括都更）推動不了，就是對法令解釋無人敢負責，只好轉去中央，轉來轉去。

他說，現在法務局長不僅止於要替北市府打官司，還要有效建立法律解釋，由於自己是SOP狂，所有事情都要按照規則，和楊芳玲談過發現她處理事情明快又具法律專業，個性也很阿沙力，所以聊天後認為其適合此職務。

楊芳玲當時受訪時也說，她首問柯文哲「why me？」，柯回她因為專業且要勇於任事者，所以她便答應。雖然先生姚立明曾說不入市府，但兩人在法律上是獨立個體，「他是他、我是我」，是分別對各自的決定負責，但兩人是夫妻，所以也會互相支持彼此的決定。1050919

(中央社)