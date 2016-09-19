日老人數創新高 女性老人首度破3成

日本總務省公布，日本65歲以上的高齡人口估計約有3461萬人，占總人口的27.3%，比去年增加73萬人，創下新高紀錄，其中65歲以上的女性人數首度突破女性人口的3成。

日本總務省配合19日「敬老節」，公布65歲以上人口的推估人數，這是以2015年國勢調查的初報值為基礎所做的推估。結果顯示，65歲以上男性有1499萬人，占男性人口比重24.3%；女性則有1962萬人，占女性人口比重的30.1%。

以年齡別來看，70歲以上者有2437萬人（總人口的19.2%）、75歲以上者有1697萬人（總人口的13.4%）、80歲以上者有1045萬人（總人口的8.2%）。

在德國、義大利等7個主要國家當中，日本高齡化速度最快。日本國立社會保障暨人口問題研究所推估，65歲以上的高齡者在8年後，可能超過總人口的3成。

在少子高齡化的情況下，有工作的高齡者也增加。總務省的勞動力調查顯示，65歲以上的就業人數連續12年增加，2015年為730萬人，比前一年增49萬人，創新高。其中，65歲至69歲的就業率，男性占52.2%、女性占31.6%。

日本高齡就業率是21.7%，在主要7國當中，高於美國（18.2%）、加拿大（12.8%），是唯一突破20%的國家。1050919

(中央社)