漢和：大陸戰機在非洲遭遇品質問題
軍事雜誌漢和防務評論最新報導，中國大陸研製的L15（練15）教練機和梟龍戰鬥機在非洲市場遭遇品質問題。
報導指出，大陸方面在近日舉行的南非航展上推銷L15教練機和梟龍戰鬥機，且外傳奈及利亞空軍購買了梟龍戰鬥機。
不過，漢和防務評論總編輯平可夫指出，奈及利亞空軍高級代表團負責人對漢和說，奈國空軍迄今並未與大陸方面簽署任何有關梟龍戰鬥機的銷售合同。
負責人說，巴基斯坦只是積極向奈及利亞推銷這款戰鬥機。
報導並引述奈國空軍代表團表示，「奈及利亞空軍不想進口梟龍戰鬥機，因為5年內進口的12架中國J7戰鬥機，已經墜毀4架，現在只用於學校飛行試驗」。
報導又引述喀麥隆空軍代表團負責人，喀麥隆近期沒有計畫進口大陸戰鬥機。
據說，2015年大陸向喀國提供了接近1億美元貸款，向喀麥隆提供了4架Z9WE攻擊直升機，去年墜毀1架，現在還在與大陸方面討論墜毀直升機的善後問題。
報導表示，迄今沒有任何非洲國家與大陸或巴基斯坦簽署進口梟龍戰鬥機合同。
梟龍戰鬥機為大陸和巴基斯坦共同投資研製的機種。最近南非航展舉行期間，有大陸網站報導，有非洲國家將購買L15及梟龍戰鬥機。1050919
(中央社)
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