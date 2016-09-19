烤鴨攤釀食物中毒 苗縣：疑交叉汙染

苗栗縣爆發今年轄內最大宗食物中毒案，衛生局陸續獲報逾百人次因食用帶有沙門氏菌鴨肉後嚴重腹瀉就醫，初步懷疑業者處理生熟食過程中交叉汙染釀禍。

苗栗縣衛生局表示，12日起陸續接獲民眾反映，食用過頭份市中山市場某烤鴨攤的鴨肉後，出現嚴重腹瀉、發燒症狀，截至今天傍晚，共有13起疑似相關案例，共計143人次就醫。其中，來自頭份市為恭醫院及新竹國泰醫院的正式通報人數為69人，堪稱縣內今年爆發最大宗的食物中毒案。

衛生局指出，12日當天下午立即派員前往攤商稽查，不過當時已經收攤，隨即轉往業者製作烤鴨場所稽查，帶回庫存生鴨肉、刀具、抹布、砧板等環境檢體，隔天一早又前往市場攤位採集熟鴨肉檢體一併送驗，今天初步得知，相關檢體均發現含有「不得檢出」的沙門氏菌。

衛生局調查，業者向嘉義地區業者進貨生鴨後，會先浸泡中藥材，再以高溫烘烤1.5小時，送到市場攤位販售，每天賣出約2、30隻，場內庫存冷凍生鴨保存期限為1年，並未過期。

業者向稽查人員表示，經營多年來，製程從未改變，而在烘烤完鴨肉也經常食用試吃，都沒出現異狀，如今卻發生食物中毒案，自己也相當訝異，不解哪個環節出錯；衛生局今天接獲檢體含沙門氏菌消息後，已勒令業者停業。

衛生局食品衛生科長張予緁指出，感染沙門氏菌，通常是因為生食或食用未煮熟受污染的食物製品或水所引起，初步推估烤鴨製作過程中遭交叉汙染，但是否是此病原菌導致食物中毒，仍須等到22日正式檢驗報告出爐，才能確定。1050919

(中央社)