難回中職？ 張泰山積極參加教練講習
前中職統一獅球星張泰山正在日本四國獨立聯盟打總冠軍戰，不過，球迷可能要失望了，張泰山回歸中職的機會愈來愈渺茫了！
因為今年10月他將前往中國南京參加美職大聯盟舉辦的教練講習營，學習更多教練的技能，努力朝向將來的轉型前進，這也透露張泰山思索清楚自己的未來。
張泰山今（19）日在臉書上留言：「連兩天有12個小時是在高速公路上，因為颱風的關係連兩天去愛媛都無法打成，球團又沒供應住宿都要當天來回，所以總冠軍賽要再等一等，累慘了我這老骨頭！」
有球迷回應表示，泰山加油！拿個總冠軍回來加盟富邦，大家都想看你完成300轟！
球迷的期待必須與現實的衝突較量，在沒有第5、第6隊出現，張泰山回歸中職的路並沒有加大，反而因為比賽強度與時間流逝而愈來愈難達成，這也是張泰山積極參與教練講習的原因。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。