難回中職？ 張泰山積極參加教練講習

在日本德島藍短襪隊打球的張泰山積極參與教練講習。（張泰山提供）

前中職統一獅球星張泰山正在日本四國獨立聯盟打總冠軍戰，不過，球迷可能要失望了，張泰山回歸中職的機會愈來愈渺茫了！

因為今年10月他將前往中國南京參加美職大聯盟舉辦的教練講習營，學習更多教練的技能，努力朝向將來的轉型前進，這也透露張泰山思索清楚自己的未來。

張泰山今（19）日在臉書上留言：「連兩天有12個小時是在高速公路上，因為颱風的關係連兩天去愛媛都無法打成，球團又沒供應住宿都要當天來回，所以總冠軍賽要再等一等，累慘了我這老骨頭！」

有球迷回應表示，泰山加油！拿個總冠軍回來加盟富邦，大家都想看你完成300轟！

球迷的期待必須與現實的衝突較量，在沒有第5、第6隊出現，張泰山回歸中職的路並沒有加大，反而因為比賽強度與時間流逝而愈來愈難達成，這也是張泰山積極參與教練講習的原因。

(中時電子報)