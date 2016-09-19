二軍個人獎 陳敏賜棄投從打奪全壘打王
中職27年二軍個人獎項出爐！去年選秀加入中信兄弟的曾陶鎔，今年補足在二軍打席數後，在以3成79打擊率奪下二軍打擊王，而今年5月才棄投從打的陳敏賜，在二軍以野手身份出賽36場，狂掃14轟，拿下二軍全壘打王。
今年二軍例行賽於18日落幕，個人獎項也全數出爐，打擊王由兄弟曾陶鎔拿下，今年他在一軍出賽22場，而在二軍的37場出賽中，打擊率高達4成44，在補足打席數後，仍以3成79打擊率獲獎。
陳敏賜在去年選秀以投手身份被桃猿挑中，加入球隊後，今年因投球表現遇瓶頸，因此轉野手發展，在二軍以野手身份出賽36場，136打數敲出14發全壘打，超越兄弟曾陶鎔、蔡益民的13轟，拿下全壘打王。二軍安打王則是由徐育澄獲得(71安打)，蔡益民奪打點王(54打點)。
統一雖然沒有球員獲得打擊獎項，但與義大球員通包投手獎項，19歲的新秀郭力瑋以51次三振拿下奪三振王，蔡萬霖為自責分率王(4.90)，林家瑋以6勝拿下勝投王。救援王為義大陳煥揚(6次救援成功)，林正豐為中繼王(10次中繼成功)。
至於二軍總冠軍賽將在20日起於屏東開打，今年由例行賽排名第1的Lamigo桃猿二軍迎戰排名第2的中信兄弟二軍，連兩年上演猿象爭霸，兩隊將進行5戰3勝制的系列戰，中職也在首戰開打前安排二軍個人獎頒獎典禮。
(中時電子報)
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