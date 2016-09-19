校犬成教育家 生命歷程感動學子

元長與莿桐國中生命教育的主角是「可樂」，學生聆聽得格外專注。（許素惠攝）

新北市三峽區安溪國中主任姜大如原本很怕狗，「可樂」的到來，改變了她的生活，更能包容、等待學生。（許素惠攝）

「可樂」抽出幸運得獎的學生。（許素惠攝）

「可樂」抽出幸運得獎的學生，元長及安溪兩國中校長許美珠、簡財源（左二、三）很為學生高興。（許素惠攝）

新北三峽安溪國中校犬「可樂」曾被棄如敝屣，師生的愛讓牠重生，牠用生命守護校園以回報，趕走暴衝水牛、與兇猛野貓搏鬥、療癒特教孩子、喚回萎靡不振的邊緣生，狗老師的愛今日蔓延到雲林，感動元長與莿桐兩國中師生。

可樂首次跨出校門「演講」，元長、莿桐兩國中上千師生聽完牠動人的生命篇章，宛如喝下一碗令人充滿能量的心靈雞湯，專注聆聽的人群中，不時聽到低吟的啜泣聲，以及頻頻拭淚的身影，莿桐國中校長陳育民說，除了感動，還是感動。

元長國中許美珠表示，生命教育毋需千篇一律都是人類悲慘的際遇，動物的情感自然純粹，每每讓人有更深層的省思。

安溪國中教務主任姜大如指出，6年前的可樂還是流浪犬，瘦弱無毛，病痛纏身，就醫完後等了百天，都沒人認領，師生大動惻隱之心，決定收養，成為校犬、老師及大家的朋友。

「不帶眼淚的生命教育」，姜大如雖如是說，但談及可樂晨昏守護校園，被野貓圍攻咬得鮮血直流、趕走突如其來闖進校園的3隻水牛、靜默巡堂、親近協助自閉生走出陰暗角落，迎向陽光等窩心事蹟，仍讓不少女學生感動的落淚。

安溪國中校長簡財源印象最深刻的是，出身單親家庭的「小文」，父親因開計程車無暇照料其3兄弟，他整晚沉溺網上，白天便趴在桌上睡，從不和同儕互動，課業幾乎無進展，國二時可樂親近他，每天陪在他身邊，一起吃喝玩耍，沒想到就此喚醒小文沈睡許久的心，開始和同學互動，功課也突飛猛進，今年並考上國立高職，可樂扮演的心靈捕手角色，連輔導老師也甘拜下風。

(中時)