美國5000大企業 WV脫穎而出 躍升第667名

網際網路蓬勃發展下，帶動產業營運模式產生革命性的發展，新型態商業模式如雨後春筍般出現。除了新創事業興起外，既有的產業也面臨更多新的競爭對手。其中，直銷產業靠著網路連結分享與體驗經濟，在營運模式中添加許多新的元素。

WorldVentures是以會員俱樂部型式而經營的直銷公司，獲美國Inc雜誌評比為美國成長最快速的企業：連續三年平均成長幅度581%，且在美國5000大企業中脫穎而出，排名從第915名躍升到677名。WorldVentures在台推行「在地生活」，藉由各式創新的活動內容，結合在地餐廳或景點玩出不一樣的風情，為會員帶來獨一無二的體驗。

Inc雜誌是美國主流商業雜誌，專門研究美國企業的營運及發展，以其前瞻性聞名。Inc雜誌同時也是第一本讓科技業主：蘋果電腦創辦人賈伯斯登上封面的雜誌，搭配當期雜誌標題：「商業模式將自此人手中改變」。獲得美國5000大企業 (Inc. 5000) 殊榮的企業，被視為是「美國經濟的超級英雄」，帶動美國經濟成長。同樣獲獎的知名企業如：PANDORA、7-11、玩具反斗城、Zipcar、Zappos.com，而WorldVentures也獲選為休閒娛樂體驗的第一名。

WorldVentures創辦人暨首席前瞻長Wayne Nugent表示：「被評比為成長最快速的公司之一是我們的成就，全球各地直銷商的努力功不可沒，未來WorldVentures將持續努力追求進步，贏得更多人的認同。」除了榮獲全美成長最快速企業獎之外，WorldVentures連續七年進入美國直銷產業媒體DSN (Direct Selling News) 的全球百大直銷企業排行榜，從排名第47名進步至第32名，也是北美直銷企業50大名單中的第20名。

WorldVentures正邁入下一個十年，未來營運重點將融入最新科技，以利創新發展，持續成長動力。WorldVentures首席執行官Dan Stammen興奮的分享：「我們與科技公司Nxt-ID, Inc.合作開發新智能卡，不只使WorldVentures跳脫傳統直銷產業的營運框架，還透過不斷更新產品，讓我們結合人際網絡與網際網絡，以技術整合所有經營事業的資訊。新智能卡最快預計在今(2016)年12月，開始提供給美國會員使用，再視市場反應，推廣到其他合適的市場。」

(中時電子報)