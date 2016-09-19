8縣市北京參訪團聲明 在混沌中邁出成功第一步
參訪北京的泛藍8縣市正副首長，19日晚發表聯合聲明一致強調，此行目的是希望破冰重啟停頓的兩岸交流，擔起勇氣再次搭起橋樑，乃基於善盡照顧人民福祉的責任，兩岸將恢復農產經貿和觀光文化交流，至少在混沌中已邁出成功第一步，但縣市畢竟只是地方政府，後續交流仍須中央與對岸協商。
8縣市也積極爭取其他國家觀光客到訪，觀光人數來越多，商家與民眾獲益越多，不分哪個國家的遊客都歡迎，盼社會大眾體諒與支持，讓兩岸交流繼續邁進，而非原地踏步甚至向後退步，損害台灣2300萬人民的幸福未來。
出訪北京的正副縣市長，有新北副市長葉惠青、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崑萁、連江縣長劉增應、台東副縣長陳金虎及金門副縣長吳成典。
代表團17日抵北京、19日返台，期間拜會大陸國台辦主任張志軍、北京市委書記郭金龍與大陸政協主席俞正聲等高層。雙方會談後，8縣市正副首長與大陸當局針對觀光產業、台灣農產行銷、經貿產業達成8項共識。
(中時)
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