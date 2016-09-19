楊丞琳新歌造勢 20位天王天后力挺

楊丞琳新歌〈年輪說〉正式版MV今首播。（環球EMI提供）

楊丞琳新歌〈年輪說〉正式版MV今首播，她20位天王、天后好友情義力挺，包括蔡健雅、徐佳瑩、林依晨、王心凌、徐若瑄、吳青峰、五月天、庾澄慶、黃子佼、林俊傑、羅志祥等人，分別在各自的FB或IG上，分享最愛的〈年輪說〉歌詞。

五月天選出的金句是「經歷這個你，活成這個我細數自己」。黃子佼選的則是「痛過的美麗，仍將冉冉升起」，並給〈年輪說〉極高評價：「編曲的細膩處理，搭配歌詞文字排列運用巧思，是2016華語歌壇壓軸力作，我的年度前三。」

林俊傑最喜歡的是「這圈是我，那圈是你，開過心的開心」，「我會選這句，是喜歡它帶有雙關語。可以說是『開心過的開心』，也可以理解為：曾經為了找尋真正的開心，得『切開』自己的心，傷害了自己的心」。

蔡健雅選的是「看回憶這把刀、切開我身體、研究我的風雨 痛過的美麗、仍將冉冉升起」，她表示可能因為自己也是這樣的人，因此心有所感：「當我痛的時候就會用100分的力氣去經歷、體會那個痛。祝福丞琳，這麼深刻的詞要真的痛過的人才懂。」

(中時)