台7線49.8K 19日至24日夜間管制通行

因颱風在桃園市復興區帶來豐沛雨量，造成台7線49.8K路段邊坡零碎落石及碎岩土石流，考量夜間行車不佳，19日起至24日，晚間8時至隔天早上6時將行車管制，除居民及救護和工程車輛外，禁止人車通行

(中時)